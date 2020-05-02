ميركل: العالم بحاجة الى 8 مليارات يورو لتطوير لقاح ضد كورونا

2020/05/02 | 18:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، بأن العالم بحاجة إلى نحو 8 مليارات يورو لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.جاء ذلك في رسالة ميركل الأسبوعية المتلفزة، والتي دعت فيها المجتمع الدولي إلى التعاون في البحث عن لقاحات مضادة للوباء.وذكرت أن الاتحاد الأوروبي سيعقد يوم الاثنين المقبل، مؤتمرا للمانحين في إطار جهود مكافحة كورونا.واكدت أنّ "ألمانيا ستقدم مساهمة مالية كبيرة".واضافت ميركل أن "هناك حاجة لنحو 8 مليارات يورو لتطوير اللقاح"، مشيرةً إلى أن "الوباء خلّف أضرارا اجتماعية واقتصادية".من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الهدف الرئيسي جمع 7.5 مليارات يورو في مؤتمر المانحين.وشددت لدى مشاركتها في مؤتمر نظمته منظمة الصحة العالمية عبر الفيديو، على أهمية تطوير لقاح ضد الفيروس، وضرورة إيصاله لكافة أرجاء الأرض وبالسعر المناسب.

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