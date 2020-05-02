الصحة العالمية تحدد سببين لارتفاع عدد إصابات كورونا في العراق

2020/05/02 | 19:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، ادهم إسماعيل، سببين رئيسيين لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق.

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