قناة عبرية: الموساد الإسرائيلي وراء إعلان ألمانيا حزب الله منظمة “إرهابية”

2020/05/02 | 19:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ذكرت قناة عبرية، اليوم السبت، أن جهاز “الموساد” التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي قام بتزويد نظيره الألماني معلومات جديدة عن حزب الله اللبناني.وأفادت القناة العبرية الـ”12″، ، أن إسرائيل زودت ألمانيا بمعلومات جديدة حول ما ادعته بعمليات “إرهابية” على الأراضي الألمانية، ما دفع الأخيرة إلى إعلان الحزب “منظمة إرهابية”.وأكدت القناة أن تلك […]

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