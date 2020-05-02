الصحة العراقية تعلن تسجيل 66 اصابة جديدة بكورونا في 8 محافظات

2020/05/02 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية ، السبت 2 ايار 2020، تسجيل 66 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 8 محافظات.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي لهذا اليوم انه " تم فحص (2854) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 98253)

واضافت ان مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (66) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد الرصافة 16 ، بغداد / الكرخ 11 ، مدينة الطب 8 ، كربلاء المقدسة 3 ، البصرة 17 ، واسط 1 ، كركوك 1 ، المثنى 1 ، اربيل 6 ، صلاح الدين 2".

واضافت ان " الوفيات لهذا اليوم حالة واحدة في بغداد/الرصافة.

واكدت انها سجلت 59 حالة شفاء وكما يلي: بغداد / الرصافة 32 ، النجف الاشرف 7 ، البصرة 13 ، واسط 1 ، المثنى 4 ، وذي قار 2".

واشارت الى انه بموجب احصائية اليوم فقد بلغ مجموع الإصابات : 2219 ، ومجموع الوفيات 95 ومجموع حالات الشفاء 1473".

بغداد اليوم- المثنى

افاد مصدر طبي من محافظة المثنى، السبت (02 أيار 2020)، بتسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوارد الطبية في محافظة المثنى سجلت حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتم وضعها في الحج

بغداد اليوم - متابعة

بدأ مطار هونغ كونغ الدولي بتجربة حجرة تطهير صغيرة يقول إنها قادرة على قتل جميع الميكروبات، بما فيها فيروس كورونا المستجد، في 40 ثانية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، سيكون المطار هو أول مكان في العالم

بغداد اليوم- بغداد

قال الامين العام لعصائب أهل الحق، السبت (02 نيسان 2020)، إن هجمات تنظيم داعش يوم أمس في محافظة صلاح الدين حلقة ضمن مسلسل للادارة الاميركية قُبيل مُفاوضاتها المُزمعة في حُزيران مع الحكومة العراقية.

وذكر الخزعلي في تغريدة عبر م

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