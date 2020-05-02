الصحة: 66 إصابة جديدة بكورونا،،ومجموع فحوصاتنا قاربت مئة الف منذ بدء الازمة

2020/05/02 | 19:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في البلاد.وذكر بيان للوزارة أطلعت عليه “يس عراق”، تم فحص (٢٨٥٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٩٨٢٥٣)”.وسجلت مختبرات الصحة والبيئة لهذا […]

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