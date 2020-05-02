خلية الأزمة في كربلاء تؤكد انحسار حالات الوفاة بكورونا وتشيد بوعي المواطنين

2020/05/02 | 19:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أعلنت خلية الأزمة في دائرة صحة كربلاء، السبت، تراجع حالات الوفاة بفيروس كورونا بشكل كبير، معتبرة أن ذلك يدلل على ازدياد وعي المواطنين بالجائحة.وقال الناطق باسم الخلية محمد الوكيل لـ /المعلومة/ إن “حالات الوفاة بفيروس كورونا في كربلاء تراجعت خلال الايام الماضية نتيجة زيادة وعي المواطنين وغياب الخوف ومراجعتهم للمراكز الصحية وإجراء […]

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