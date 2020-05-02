العمل تحدد موعداً لصرف راتب المعين المتفرغ لشهر نيسان

2020/05/02 | 19:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، موعد صرف راتب المعين المتفرغ لشهر نيسان المنصرم.

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