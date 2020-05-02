زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جزيرة يونانية

2020/05/02 | 19:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم السبت، إن زلزالا بلغت قوته 6.5 درجات على سلم ريختر ضرب جزيرة كريت اليونانية.

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