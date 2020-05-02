صحة كوردستان تقرع جرس الإندار: إصابات كورونا تتزايد مرة أخرى

2020/05/02 | 19:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر وزير صحة كوردستان، سامان برزنجي، يوم السبت، من مخاطر تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا مرة أخرى في الإقليم والعراق ودول الجوار.

وقال برزنجي لشفق نيوز، "للأسف المواطنون لايلتزمون بالاجراءات"، مشيرا الى ان "هناك خطراً كبيراً، حيث الأعداد تتزايد مرة أخرى في الداخل والمناطق الأخرى من العراق فضلاً عن دول الجوار أيضا".

واوضح ان "عدم التزام المواطنين في استعمال الكمامات والقفازات له تداعيات سلبية كبيرة لان خطر كورونا مايزال مستمرا".

واردف "ان لدينا العديد من التعليمات بخصوص كيفية تعامل المراكز التجارية والاسواق، وحتى اعددنا تعليمات خاصةً بالموظفين في حال استؤنف الدوام الحكومي"، مستدركا "ولكن يجب ان تطبق هذه التعليمات وألا يجري تهميشها من قبل المواطنين".

وكانت الإصابات قد تراجعت إلى الصفر في إقليم كوردستان قبل نحو أسبوع قبل أن تظهر حالات جديدة في الأيام الإخيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الإقليم، الجمعة، تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي في الإقليم لغاية 10 أيار/مايو الجاري لاحتواء تفشي الفيروس.

وسجل إقليم كوردستان 387 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لغاية الآن، بينها 5 وفيات و327 حالة تعافً.

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