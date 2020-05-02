الانبار: تأهب أمني كبير على خلفية هجوم مكيشيفة

2020/05/02 | 19:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، السبت، بان القوات الامنية المنتشرة في مناطق مختلفة من مدن المحافظة اتخذت اقصى درجات الحيطة والحذر بعد هجوم داعش الأخير في صلاح الدين.وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية المنتشرة في مناطق مختلفة من مدن الانبار اتخذت اجراءات امنية غير مسبوقة تمثلت بإعلان التأهب […]

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