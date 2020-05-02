2020/05/02 | 19:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم السبت تسجيل حالة وفاة و٦٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن الإصابات الجديدة توزعت على: بغداد/ الرصافة: ١٦، بغداد/ الكرخ: ١١، مدينة الطب: ٨، كربلاء المقدسة: ٣، البصرة: ١٧، واسط: ١، كركوك: ١، المثنى: ١، اربيل : ٦، صلاح الدين : ٢.

وأضافت أن حالة الوفاة سجلت في بغداد/الرصافة، في حين تعافي ٥٩ مصابا من الفيروس، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: ٣٢، النجف الأشرف: ٧، البصرة : ١٣، واسط: ١، المثنى: ٤، ذي قار: ٢.

وأشارت إلى أن مجموع الإصابات وصل إلى ٢٢١٩، ومجموع الوفيات ٩٥، ومجموع حالات الشفاء ١٤٧٣.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة وفاة و66 إصابة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة وفاة و66 إصابة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).