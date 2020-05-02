2020/05/02 | 19:27 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفاء 3 مصابين بكورونا في اربيل
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء 3 مصابين بكورونا في اربيل) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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