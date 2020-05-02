ما دوافع الاسم الطويل لطفل بوريس جونسون ؟

2020/05/02 | 19:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن, — (أ ف ب) – أعلنت خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت اسم طفلهما الذي ولد الأربعاء وهو ويلفريد لوري نيكولاس جونسون، تيمنا باسمي جديهما والطبيبين اللذين عالجا خطيبها عند إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقالت كاري سيموندز (32 عاما) على إنستغرام “ويلفريد اسم جد بوريس، لوري اسم جدي، نيكولاس هو اسم الدكتور نيك […]

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