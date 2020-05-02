بعد تزايد حصيلة الوفيات.. كورونا يعود بقوة الى اليابان

2020/05/02 | 19:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةسجلت اليابان، اليوم السبت، أكبر ارتفاع لحصيلة المتوفين جراء فيروس كورونا برصيد 31 حالة جديدة.وأفادت وزارة الصحة اليابانية، في إحصائية نشرتها "بتسجيل 31 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، بينها 15 في العاصمة طوكيو".واوضحت أن "العدد العام لضحايا المرض بلغ 530 شخصا بينهم 13 من سفينة (Diamond Princess) الراسية حاليا في مدينة يوكوهاما".كما ذكرت وزارة الصحة أن "العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالعدوى، ارتفع بواقع 306 حالات، وبلغ 15 ألفاً و589، بينها 712 على متن السفينة".وبلغ عدد المتعافين من المرض حتى الآن 4632 شخصا.وأعلن وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، في وقت سابق من اليوم السبت، أن بلاده ستسرع وتيرة مراجعة عقار "رمديسيفير" المضاد للفيروسات والذي تنتجه شركة "جيلياد ساينسيز" الأمريكية على أمل أن يتم إقراره ليستخدم لعلاج المرضى بعدوى كورونا.

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