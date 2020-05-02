2020/05/02 | 19:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… افاد مصدر في خلية الازمة، السبت، باستئجار وزارة الصحة خمسة فنادق بالعاصمة بغداد للوافدين والملامسين لحين اجراء فحوصات فيروس كورونا لكثرة اعدادهم.وقال المصدر لـ/المعلومة/ ان “وزارة الصحة استأجرت في بغداد فندقين في بادئ الامر خصص للملامسين والوافدين من الخارج لحين قضاء فترة حضانة الفيروس 14 يوم الحجر الصحي واجراء فحوصات المسحات المختبرية لهم”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تستأجر 5 فنادق للملامسين والوافدين ..واللجوء للحجر المنزلي خيار مطروح) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تستأجر 5 فنادق للملامسين والوافدين ..واللجوء للحجر المنزلي خيار مطروح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).