الإصابات تتجاوز عتبة الـ 4000.. الجزائر تسجل 6 وفيات جديدة بوباء كورونا

2020/05/02 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، بتسجل 6 وفيات جديدة بوباء "كوفيد-19".

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 4295 إصابة.

بغداد اليوم- ديالى

كشفت دائرة الصحة في محافظة ديالى، السبت (02 أيار 2020)، عن خطوات "أنقذت" المحافظة من تحولها الى بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد، بعد مرور 24 يوماً دون تسجيل اية إصابة بفيروس كورونا، على الرغم من دخول آلاف الوافدين من إ

بغداد اليوم-البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، السبت (02 أيار 2020)، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل 13 مصاباً بالفيروس للشفاء.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحالات الموجبة الجديدة هي 17 حالة مصابة&q

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت (02 أيار 2020)، تسجيل 802 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 65 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهان

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