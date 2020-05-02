2020/05/02 | 19:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول يوم من انتهاء الحظر الكامل، أغلق عشرات البائعين محلاتهم في سوق الخضار وسط مدينة #القامشلي، بسبب استيائهم من تنفيذ قرار ترحيل السوق من موقعه الأساسي إلى موقع آخر.جاء ذلك، بعد أن قررت…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترحيل سوق الخضار في القامشلي.. قرارٌ يسبب استياء البائعين) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترحيل سوق الخضار في القامشلي.. قرارٌ يسبب استياء البائعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).