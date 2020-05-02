2020/05/02 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان العراق يوم السبت تمديد تعليق دوام المؤسسات الحكومية حتى إشعار آخر غير مسمى.

وقال المتحدث باسم الحكومة عادل جوتيار في بيان ورد لشفق نيوز، إن حكومة إقليم كوردستان شكلت لجنة خاصة للنظر في استئناف الدوام بالمؤسسات الحكومية بالإقليم.

وأضاف أن الدوام في المؤسسات الرسمية بالإقليم سيبقى معلقاً لحين صدور قرار جديد على ضوء التعليمات الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وعلقت حكومة الإقليم الدوام في المؤسسات الرسمية منذ منتصف آذار/مارس الماضي، وذلك ضمن إجراءات أشمل لاحتواء تفشي فيروس كورونا وعلى رأسها حظر التجوال.

وفي وقت سابق السبت، قال وزير صحة كوردستان سامان برزنجي، لشفق نيوز، إن أعداد الإصابات بكورونا تتزايد مرة أخرى في الإقليم والعراق وكذلك في دول الجوار، جراء عدم الالتزام بإجراءات الوقاية.

وكانت الإصابات قد تراجعت إلى الصفر في إقليم كوردستان قبل نحو أسبوع قبل أن تظهر حالات جديدة في الأيام الإخيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الإقليم، الجمعة، تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي في الإقليم لغاية 10 أيار/مايو الجاري لاحتواء تفشي الفيروس.

وسجل إقليم كوردستان 387 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لغاية الآن، بينها 5 وفيات و327 حالة تعافٍ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تمدد تعليق الدوام الحكومي لإشعار آخر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تمدد تعليق الدوام الحكومي لإشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).