العراق يسجل حالة وفاة و66 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/05/02 | 19:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم السبت انها تعزي وزارة الصحة والبيئة باستشهاد كوكبةٍ من أبطال القوات الأمنية والحشد الشعبي نتيجة عمل أرهابي جبان، وتؤكد الوزارة استمرار ابطال الجيش الابيض من ملاكاتها بتقديم كافة الخدمات المطلوبة […]

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