اليابان تسير على خطى أمريكا باعتماد عقار لعلاج كورونا

2020/05/02 | 19:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت اليابان، يوم السبت، أنها ستسرع وتيرة مراجعة عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة "جيليد ساينسيز" على أمل أن يتم إقراره ليستعمل لعلاج مرضى "كوفيد-19" في البلاد، في غضون ايام.

وقال وزير الصحة كاتسونوبو كاتو للصحفيين "سمعت أن شركة جيليد ساينسيز ستتقدم بطلب للموافقة في اليابان خلال أيام..



أصدرت أمرا يجعلنا مستعدين لإقراره في أسبوع أو في تلك الحدود".

ويأتي تصريح كاتو، بعد أن أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف.دي.إيه) يوم امس الجمعة، الاستعمال الطارئ لهذا الدواء لعلاج كوفيد-19.

وصرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الجمعة، أنه يميل لتمديد حالة الطوارئ في البلاد التي من المقرر حاليا أن تنتهي في السادس من ايار الجاري، مع قول خبراء إن قيود كورونا يجب أن تستمر لحين انخفاض عدد الحالات بشكل أكبر.

و "ريمديسيفير" عقار تجريبي مضاد للفيروسات طورته شركة الأدوية الأمريكية Gilead Sciences في البداية لعلاج داء الإيبولا، وأظهرت نتائج تجربة سريرية، أجريت على أكثر من ألف شخص، أن مرضى "كوفيد-19" الذين يعانون من مشكلات في الجهاز التنفسي، تحسّنوا بنسبة 31% أسرع من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي، وفقا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.

وسجّلت اليابان، اليوم السبت، 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و41 حالة وفاة.



وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 14815 حالة، فيما زادت حالات الوفاة إلى 496 حالة.

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