وفيات كورونا ترتفع الى 240 ألف حالة في العالم

2020/05/02 | 19:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةاسفر وباء فيروس كورونا بأكثر من 240 ألف شخص في العالم، أكثر من 85 % منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في كانون الاول.وبحسب “فرانس برس” فانه تم “تسجيل 240 ألفا و231 وفاة في العالم من ثلاثة ملايين و371 ألفا و435 إصابة، بينها 141 ألفا و475 وفاة في أوروبا (مليون […]

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