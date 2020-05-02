الحلبوسي يعلق على هجمات محافظة صلاح الدين

2020/05/02 | 19:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، السبت، الهجوم الغادر الذي شنته فلول الإرهاب على أبناء القوات الأمنية والحشد الشعبي في مناطق عدة بمحافظ...

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