مسؤول عراقي يكشف حقيقة استشهاد قائد عسكري في هجوم داعش

2020/05/02 | 19:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، السبت، حقيقة استشهاد مدير عمليات الفرقة الخامسة خلال هجوم تنظيم"داعش" الارهابي في منطقة ميكيشفية بمحافظة صلاح ...

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