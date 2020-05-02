خبير امني: داعش يخطط لهجمات ارهابية في دول إقليمية

2020/05/02 | 20:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، اليوم السبت، ان تنظيم داعش يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في دول الخليج.وقال أبو رغيف في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس" إن "زعيم التنظيم الجديد، أبو إبراهيم القرشي، يفكر بتوسعة عمليات وهجمات التنظيم، ويفكر بنقل بعض العمليات لدول عربية، وتحديدا دول الخليج".وأضاف أن "السلطات العراقية تعمل جادة على إنهاء التنظيم في العراق وتتعاون مع المجتمع الدولي لتزويده بكل المعلومات التي تخص التنظيم".وأشار الخبير الأمني إلى "ضرورة أن تأخذ دول الخليج احتياطاتها خلال الفترة المقبلة لمنع نجاح أي محاولة إرهابية قد يقوم بها التنظيم".

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