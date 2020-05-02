كربلاء توضح تفاصيل الاصابات الجديدة

2020/05/02 | 20:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأوضحت دائرة صحة كربلاء، مساء اليوم السبت، عن تفاصيل الاصابات الثلاث بفيروس كورونا التي سجلتها اليوم.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الإصابات المشار إليها في البيان الوزاري لهذا اليوم، تعود لرجل وامرأة بعمر 26 و34 عاماً، من سكنة حييّ المعلمين والمعملجي، وتجمعهُما صلة قرابة، حيث كانا مُلامسين لقريب لهما كان عائداً من سوريا قبل أكثر من شهر ولم تظهر عليه أعراض المرض في حينها".وأضافت ان "الإصابة الثالثة كانت لمريضة بعمر 52 عاماً من الحي العسكري، وتُعاني من مرض عضال وتخضع حالياً للعلاج الكيميائي".وأكدت الدائرة انه "مع هذه الاصابات ارتفع العدد الاجمالي للحالات المؤكد لـ93 اصابة لغاية اليوم".

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