وزير المالية السعودي: الإجراءات الجديدة التي ستتخذها المملكة قد تكون مؤلمة

2020/05/02 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، السبت، إنه يتوجب على المملكة خفض مصروفات الميزانية بشدة.

وأشار الوزير السعودي، في مقابلة متلفزة، إلى أن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال.

وأضاف الجدعان أن "الإجراءات الجديدة التي ستتخذها السلطات السعودية قد تكون مؤلمة"، مبينة أن "على المملكة أن تخفض الإنفاق في الميزانية بصورة حادة".

وكان الجدعان قد توقع في تصريحات له قبل أيام ألا يتجاوز السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي 110 إلى 120 مليار ريال، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة، لكنه أشار إلى اعتزام الرياض إصدار أدوات دين بـ100 مليار ريال فوق ما هو مقدر في الموازنة، بسبب تأثيرات أزمة كورونا.

وكشف أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة، فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال، بجانب السحب من الاحتياطيات حسب المجدول، وفقا لما أعلن عنه ضمن الميزانية، موضحا أن "هناك مشاريع رأينا آثارها في عام 2019 عندما قام القطاع الخاص بتمويلها بمبالغ كبيرة، وننظر إلى الجوانب التي يمكن أن نخفض فيها الإنفاق بسبب الظروف أو النفقات التي يمكن تأجيلها".

وكانت وكالة "موديز" غيرت أمس الجمعة التصنيف الائتماني ونظرتها المستقبلية حول السعودية إلى سلبية، مؤكدة تصنيف المملكة عند مستوى "A1".

وأفادت "موديز"، في بيان أصدرته بأنها غيرت النظرة المستقبلية لتصنيف الحكومة السعودية إلى سلبية من مستقرة لتعكس تنامي المخاطر النزولية لقوة المملكة المالية نتيجة صدمة حادة على صعيد طلب النفط العالمي وتغير الأسعار الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا.

واعتبرت "موديز" أن الصدمة الحادة لأسعار النفط ستتسبب في زيادة الديون وتأكل المصدات المالية السيادية.

وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف السعودية عند "A1 " مدعوم بالميزانية العمومية للحكومة التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع.

وأضافت أن الحكومة السعودية ستعوض على الأرجح بعض الخسائر في الإيرادات هذا العام وفي 2021 من خلال تخفيضات في الإنفاق.

وتوقعت "موديز" أن الإيرادات الحكومية ستهبط بحوالي 33% في 2020 وبحوالي 25% في 2021 مقارنة بعام 2019.

كما اعتبرت أن تباطؤا حادا الآن في نمو الناتج المحلي الإجمالي يقلص أيضا الإيرادات من القطاع غير النفطي، وأردفت أنها تتوقع على المدى المتوسط ارتفاع دين الحكومة السعودية إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت كذلك أن ارتفاع الإنفاق على القطاع الصحي فيما يتعلق باحتواء الجائحة سيجري استيعابه عن طريق خفض في النفقات.

وقالت إن الميزانية العمومية للسعودية أصابها ضعف منذ آخر صدمة في أسعار النفط في 2015 و2016 بالرغم من بعض التحسن مؤخرا في تطبيق الموازنة.

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، السبت 2 ايار 2020، عن حقيقة التوجه الى خفض ميزانية التسليح لمواجهة الازمة الاقتصادية في البلاد.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "حتى هذه اللحظة لم تصلنا

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، السبت (02 أيار 2020)، أن القائمة التي نشرت للوزراء المرشحين في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي امس، غير نهائية، فيما أشار الى أن جلسة التصويت على الكابينة الحكومية الجديدة ستكون

بغداد اليوم - بغداد

قال عماد باجلان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، السبت (2 ايار 2020)، إن موظفاً "بسيطاً" في الامانة العامة لمجلس الوزراء هو من قام بقطع رواتب موظفي اقليم كردستان حسب قوله.

واوضح باج

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير المالية السعودي: الإجراءات الجديدة التي ستتخذها المملكة قد تكون مؤلمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير المالية السعودي: الإجراءات الجديدة التي ستتخذها المملكة قد تكون مؤلمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).