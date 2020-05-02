صحة كربلاء توضح تفاصيل الحالات الثلاث المؤكد اصابتها اليوم بفيروس كورونا

2020/05/02 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

اوضحت دائرة صحة محافظة كربلاء، السبت، تفاصيل الحالات الثلاث المؤكد اصابتها اليوم بفيروس كور...





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