بعد تسجيل 16 اصابة اليوم.. صحة الرصافة توضح تفاصيل الحالات وتوزيعها الجغرافي

2020/05/02 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت دائرة صحة الرصافة، السبت (02 أيار 2020)، تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة ببغداد، فيما وضحت تفاصيل الحالات وتوزيعها الجغرافي.

وقال مدير صحة الرصافة، الدكتور عبد الغني الساعدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرته سجلت 16 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، 9 حالات منها خلال حملات الرصد الوبائي الفعال، 3 منها شخصت في قطاع الشعب خلال حملات الرصد الوبائي الفعال وهم عائلة من رجل بعمر59 سنة وامرأة 42 سنة يسكنون الشعب محلة 33 ورجل بعمر 32 سنة يسكن الشعب محلة 333 اما الحالات الستة الاخرى شخصت في قطاع الصدر نتيجة المسح الوبائي الفعال ويسكنون مدينة الصدر وهم امرأة 30 سنة محلة 543 ورجل 27 سنة يسكن قطاع 6 و امراءة بعمر 20 سنة محلة 511 وامرأة بعمر 60 سنة محلة 560 وامرأة 38 سنة تسكن محلة 565 اما الحالة التاسعة لرجل بعمر 50 سنة يسكن قطاع 47 ".

واضاف البيان أن "الحالات الباقية، رجل بعمر 72 سنة تم تشخيصه في مستشفى الشيخ زايد يسكن الزعفرانية محلة 949، وشاب بعمر 16سنة تم تشخيصه في مستشفى الامام علي، تسكن مدينة الصدر محلة 556".

وتابع أن "الحالة رقم 12 لامرأة بعمر 30 سنة تم تشخيصها في مستشفى الامام علي تسكن الشعب محلة 341، فيما كانت الحالة رقم 13 لرجل بعمر 47 سنة تم تشخيصه في مستشفى الامام علي يسكن مدينة الصدر محلة 532، اما الحالة رقم 14 كانت لامرأة بعمر 42 سنة تم تشخيصها في مستشفىالامام علي تسكن مدينة الصدر الكيارة محلة 534".

واشار البيان إلى أن "الحالة رقم كانت لرجل بعمر 52 سنة تم تشخيصه في مستشفى الامام علي (ع ) يسكن البلديات قرب دائرة الكهرباء، بينما كانت الحالة رقم 16 امراءة بعمر 68 سنة تم تشخيصها في مستشفى الامام علي تسكن الشعب حي الصحة محلة 357".

وبين الساعدي ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 384 توفي منهم 20 حالة فيما اكتسب الشفاء 233ومتبقي قيد العلاج 131 يتلقون العلاج في مستشفيات الحجر الصحي" .

وحذر الساعدي من "التراخي والتهاون بإجراءات الحظر الصحي في ظل وجود الخطر مما يستدعي المزيد من الحزم في تطبيقها".

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الصحة العراقية ، السبت 2 ايار 2020، تسجيل 66 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 8 محافظات.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي لهذا اليوم انه " تم فحص (2854) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (98253)

واضافت ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (66) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد الرصافة 16 ، بغداد / الكرخ 11 ، مدينة الطب 8 ، كربلاء المقدسة 3 ، البصرة 17، واسط 1، كركوك 1، المثنى 1، اربيل 6، صلاح الدين 2"، مبينة أن "الوفيات لهذا اليوم حالة واحدة في بغداد/ الرصافة".

واكدت انها "سجلت 59 حالة شفاء وكما يلي: بغداد / الرصافة 32 ، النجف الاشرف 7 ، البصرة 13 ، واسط 1 ، المثنى 4 ، وذي قار 2"، مشيرة الى انه "بموجب احصائية اليوم فقد بلغ مجموع الإصابات : 2219، ومجموع الوفيات 95 ومجموع حالات الشفاء 1473".

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