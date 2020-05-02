ياسمين صبري تحصد “السخرية” على مواقع التواصل بسبب مشهد تمثيلي

2020/05/02 | 20:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تعرضت الفنانة ياسمين صبري، لانتقاد وسخرية شديدة خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الأجتماعي بعد مشهد لها في مسلسلها الجديد “فرصة تانية”.ايه دا pic.twitter.com/X0jlPArSSM — alaa.(@alaasherifhamd) May 1, 2020 وكان المشهد عبارة عن إتصال والدتها بها لتخبرها أن والدها فقد الوعي، في المنزل، أثناء تواجد ياسمين صبري مع أحمد […]

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