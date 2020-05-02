التحفظات على كابينة الكاظمي “محاولات الفرصة الأخيرة”.. والتصويت “خيار حتمي” لايهدد المسار

2020/05/02 | 20:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تترقب الساحة الشعبية والسياسية، بشغف، اعلان موعد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وسط الاحتياج الشديد للاسراع بتشكيل حكومة جديدة تتسلم زمام الامور وتشريع قانون الموازنة والازمة الاقتصادية والصحية والامنية التي تمر بالبلاد.وحصدت كابينة الكاظمي المسربة، على تأييد واسع في صفوف النخب الثقافية والمراقبة للشأن السياسي […]

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