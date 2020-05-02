تعرف على أجور ضيوف رامز مجنون رسمي

2020/05/02 | 20:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في كل عام من شهر رمضان المبارك، يثير الفنان رامز جلال أزمات بسبب برنامج المقالب الذي يقدمه، كما يثير فضول البعض بمعرفة الأجور التي حصل عليها ضحاياه وضيوف البرنامج، وقد نشر موقع الإمارات اليوم صورة كشفت عن أجور النجوم والنجمات، ببرنامج رامز مجنون رسمي، الذي يعرض عبر فضائية MBC مصر.وكشفت الصورة المرفق بها أجر […]

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