2020/05/02 | 20:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن خسائر ريال مدريد المتوقعة بسبب فيروس كورونا.وفي الوقت الحالي، لا توجد سوى تقديرات للمبلغ الذي سيخسره النادي جراء تراجع الإيرادات، ففي حال إعادة استئناف الدوري، فإن المداخيل المؤكدة هي أموال حقوق البث التلفزيوني.ويتوقع أن تكون أغلب الخسائر من مبيعات، وتسويق التذاكر، في ظل ضرورة لعب […]

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