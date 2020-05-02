2020/05/02 | 20:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وضع حوالى ثلاثة آلاف من أفراد طاقم سفينة سياحية تابعة لشركة السياحة الألمانية العملاقة “تي أو إي” في الحجر الصحي بعدما ثبتت إصابة شخص واحد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الشركة امس الجمعة.وأجري اختبار كورونا على 15 من أفراد طاقم سفينة الرحلات الترفيهية “ماين شيف 3” بعدما ظهرت عليهم عوارض إنفلونزا خفيفة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عزل طاقم سفينة سياحية ألمانية بعد ظهور إصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عزل طاقم سفينة سياحية ألمانية بعد ظهور إصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).