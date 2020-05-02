وفاة تاسعة بفيروس كورونا في الأردن

2020/05/02 | 20:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة سجل الأردن اليوم وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المتوفين إلى تسعة منذ تسجيل أول حالة بالمرض في بداية مارس (آذار) الماضي.وقال مصدر طبي إن المتوفى ثمانيني كان يرقد في مستشفى الأميرة حمزة بعمان وتوفي اليوم بعد أن أصيب بهبوط حاد في التنفس.في سياق متصل، قال عضو اللجنة الوطنية […]

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