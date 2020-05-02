حفر قبر لمتوفي بفيروس كورونا في إيران يكشف مفاجأة “غير متوقعة”

2020/05/02 | 20:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قادت عملية حفر قبر لأحد المتوفين بمرض كورونا في إيران للعثور على بقايا عظمية وقطع أثرية عمرها نحو ألفي عام، بحسب تقرير لموقع “راديو فاردا”.وذكر الموقع أنه خلال حفر قبر بعمق 3 أمتار لاحد المتوفين بفيروس كورونا في قرية تسمى باتشي وتقع في محافظة مازندران الشمالية، تم العثور على بقيا هيكل […]

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