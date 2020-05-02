السفير الإيراني لدى بغداد يرد على الخارجية الأمريكية: العراق بلد مستقل ولا يحتاج لتدخل اقليمي

2020/05/02 | 20:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد رد السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي، اليوم السبت، على التصريحات الاخيرة لمساعد وزير الخارجية الامريكي ديفيد شينكر حول العراق.وكتب مسجدي في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر” وتابعتها “العهد نيوز” قائلاً، ان “مساعد وزير خارجية امريكا يتهم ايران من جديد بالتدخل في شؤون العراق.انني اؤكد بان العراق بلد مستقل […]

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