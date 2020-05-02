مدير اعلام هيئة الحشد العقابي: داعش فشل في تحقيق أهدافه عبر هجمات صلاح الدين

2020/05/02 | 20:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير اعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، السبت، أن فلول تنظيم “داعش” الإرهابي فشلت في تحقيق أهدافها عبر الهجمات التي شنتها في محافظة صلاح الدين، مشيرا إلى أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية أبلوا بلاءً حسنا في مواجهة “داعش”.وقال العقابي في حوار مع قناة الميادين وتابعته وكالة صدى ، إن “الهجمات التي شنها تنظيم داعش

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