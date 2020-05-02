انطلاق حملة لصيانة الشبكة الكهربائية في قضاء الهندية بكربلاء

2020/05/02 | 20:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اعلن قائممقام قضاء الهندية في كربلاء انطلاق حملة واسعة لصيانة شبكات الكهرباء القضاء استعدادا للأحمال التي تحدث خلال فصل الصيف.وقال القائممقام منتظر الشافعي في تصريح لـ /المعلومة/، أنه “استثمارا لهذه الفترة التي تعتدل فيها درجات الحرارة اطلقت كوادر الصيانة في قطاع الجانب الكبير والجانب الصغير وقطاع ناحية الخيرات وقضاء الجدول الغربي […]

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