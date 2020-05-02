وزارة الصحة تعلن تسجيل 66 اصابة و59 حالة شفاء من كورونا في البلاد

2020/05/02 | 20:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 66 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مؤكدة شفاء 59 مصاباً في البلاد.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٦٦) إصابة في العراق موزعة كالتالي، بغداد/ الرصافة: ١٦، بغداد/ الكرخ: ١١، مدينة الطب: ٨، كربلاء المقدسة: ٣، البصرة: ١٧، واسط: ١،

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