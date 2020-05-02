مراسل “العهد نيوز”: الدفاع المدني في صلاح الدين ينفي احتراق محاصل الحنطة في بيجي

2020/05/02 | 20:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين افاد مراسل”العهد نيوز” في صلاح الدين، اليوم السبت، ان الدفاع المدني ينفي خبر احتراق محاصيل الحنطة في بيجي شمال المحافظة “.وقال مراسلنا ان ” الدفاع المدني في صلاح الدين ينفي الاخبار التي انتشرت بشأن حرق محاصيل الحنطة في قضاء بيجي شمال المحافظة” واضاف ، “اكد الدفاع ان ما احترق هو […]

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