النرجسية الحضارية وحقيقة تعدد العوالم - سامح عسكر

2020/05/02 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر في سؤال مهم يخص علم الحضارات..هل التسميات الشائعة في زمن الحرب الباردة لا زالت تنطبق على أصحابها؟..أقصد تسميات العالم الأول والثاني والثالث، فالعالم بعد 11 سبتمبر اختلف نسبيا بانضمام عدة دول لمنظمة التجارة العالمية ووصول سعر البترول إلى 147 دولار وأزمة الرهن العقاري الأمريكي...مرورا بأحداث الربيع العربي وحروبه التي لم تنتهي بعد ..نهاية بأزمة كورونابداية فالاختلاف الحاصل بين عالم الحرب البا ......





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