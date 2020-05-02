إيلون ماسك يتزعم حركة مكافحة الغش الكوروني الهستيري - مشعل يسار

2020/05/02 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مشعل_يسار يواصل إيلون ماسك "حملته" على الغش والهستيريا في شأن ما يسمى وباء الكورونا.



وقد كان قبلُ رائدًا بين أوساط الرأي العام في مجال السيارات الكهربائية واستكشاف الفضاء، وذلك بفضل النجاحات المعروفة لشركتيه Tesla و SpaceX، ولكنه الآن يقود عمليًا "جيش" الملايين في دول مختلفة وفي قارات مختلفة الذين يعتقدون أن "عملية الكورونا" إن هي إلا غش وخداع عالميان، على أقل تقدير، أو قد تصبح طريقاً إلى الديكتاتورية والفا ......





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