النقل العراقي : أسطولنا الجوي نفّذ سبعين رحلة إستثنائية في شهرين

2020/05/02 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل: أسطولنا الجوي نفّذ سبعين رحلة إستثنائية في شهرين بغداد – الزمان كشف وزير النقل عبد الله لعيبي عن اجمالي الرحلات الاستثنائية التي نفذها اسطول طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية خلال شهري آذار ونيسان الماضيين على خلفية تداعيات جائحة كورونا التي اجتاحت مختلف بلدان العالم.واوضح الوزير في بيان تلقته […]

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