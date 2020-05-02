الصحة : أغلب الحالات المشخّصة في العراق لم تظهر عليها أعراض الفايروس

2020/05/02 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة : أغلب الحالات المشخّصة لم تظهر عليها أعراض الفايروس تزايد أعداد الإصابة بكورونا يثير المخاوف وسط إجراءات وقائية مشدّدة غداد – عبد اللطيف الموسوي برغم الاجراءات الصحية المشددة التي فرضتها خلية الازمة الحكومية للحد من تفشي فايروس كورونا ، الا ان العدوى ما زالت تباغت الجهود الصحية وتواصل انتقالها من […]

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