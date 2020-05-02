الجامعات والمعاهد العراقية تستأنف الفصل  الدراسي الثاني ألكترونياً

2020/05/02 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان استأنفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس السبت الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي في الجامعات والكليات كافة، الحكومية والاهلية وللدراستين الصباحية والمسائية وحسب التقويم الجامعي الذي اعلنت عنه الوزارة سابقا.وقررت الوزارة استمرار العمل بنظام التعليم الالكتروني بسبب استمرار حظر التجوال والتعطيل الاجباري ولمدة 13 اسبوعاً من […]

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