6 إصابات جديدة بكورونا في كوردستان خلال 24 ساعة

2020/05/02 | 21:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الاصابات الى حد كبير في كوردستان قبل ان تعاود الظهور مؤخرا

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