الموقف الوبائي.. الصحة العالمية تترقب 48 ساعة حاسمة في العراق

2020/05/02 | 21:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجل العراق، السبت، عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما حددت منظمة الصحة العالمية سببين وراء ارتفاع معدلات الإصابة.

سجلت البلاد 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت وزارة الصحة في بيان، 2 آيار/مايو، أن مختبراتها أجرت 2854 فحصًا جديدًا، وسجلت 66 إصابة توزعت بواقع 16 في بغداد – الرصافة، 11 بغداد – الكرخ، 8 مدينة الطب، 3 كربلاء، 17 البصرة، 6 أربيل، 2 صلاح الدين وحالة واحدة في كل من واسط وكركوك والمثنى.

كما سجلت الوزارة حالة وفاة واحدة في العاصمة بغداد في جانب الكرخ تحديدًا، مقابل 59 حالة تماثلت للشفاء.

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وارتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 2219 حالة مؤكدة، كما ارتفع عدد الةفيات إلى 95، مقابل 1473 شخصًا تماثلوا للشفاء التام.

وأكدت الوزارة، "استمرار أبطال الجيش الأبيض من ملاكاتها بتقديم كافة الخدمات المطلوبة للجرحى فضلاً عن واجباتهم الأخرى".

من جانبه حدد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، سببين رئيسيين لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقال إسماعيل في تصريح صحافي، إن "هنالك سببين رئيسيين لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، الأول يتمثل بعدم وجود مراعاة من قبل المواطنين لإجراءات الوقاية وكثرة التجمعات بسبب رفع الحظر، أما السبب الثاني فيشمل عمليات المسح الشامل الذي بدأت به وزارة الصحة كجزء من خطتها الاستراتيجية في البحث عن المصابين".

وأضاف، أن "وزارة الصحة كانت تنتظر الإصابات تصلها عبر المستشفيات إلا أن خطتها الجديدة تمثلت بالبحث عن المصابين عبر المسح الشامل أي تحولت من الدفاع للهجوم"، مبينًا أن "رفع الحظر سينظر به بعد مرور 14 يومًا من رفع الحظر بشكل جزئي وهذا الفترة ستنتهي يوم الإثنين المقبل 4 آيار/مايو".

كما أشار، إلى أن "معدل الإصابات والأرقام التي سجلت خلال الأيام الماضية غير مقلقة"، موضحاً أن "ممثلية الصحة العالمية الأسبوع المقبل لاتخاذ الإجراءات المناسبة عبر نشر الوعي أو تطبيق حظر التجوال بشكل أكبر، في حال استمر معدل الإصابات عند مستويات مرتفعة".

لم تستبعد منظمة الصحة العالمية فرض حظر شامل للتجوال في العراق خلال الأسبوع المقبل

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية، أن "وزارة الصحة قد تقرر استئناف حظر التجوال التام في حال استمرت الإصابات بالارتفاع رغم تأثيرات ذلك على الاقتصاد"، لافتًا إلى أن "الصحة العالمية تأمل التوسع برفع الحظر وفتح السفر بين المحافظات والمطارات للدول التي لم تسجل إصابات مرتفعة".

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