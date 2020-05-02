الحشد الشعبي يكشف تفاصيل هجوم داعش في صلاح الدين

2020/05/02 | 21:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن تفاصيل هجوم عصابات داعش في محافظة صلاح الدين.

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