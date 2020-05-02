العبودي: الحشد الشعبي في ميدان الكلام والخصومات يزهر الدم المقدس ويكتب الحقيقة الساطعة فعلًا لا قولًا

2020/05/02 | 21:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال النائب عن كتلة صادقون النيابية، النائب نعيم العبودي، اليوم السبت، إن الحشد الشعبي في ميدان الكلام والخصومات والمعمعات يزهر الدم المقدس ويكتب الحقيقة الساطعة فعلًا لا قولًا.وذكر العبودي خلال تغريدة أطلعت عليها “العهد نيوز” ان “الحشد الشعبي في ميدان الكلام والخصومات والمعمعات، يزهر الدم المقدس ويكتب الحقيقة الساطعة فعلًا لا […]

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