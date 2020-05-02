تزايد معدلات الشفاء من كورونا في ايطاليا

2020/05/02 | 21:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةسجلت هيئة الوقاية المدنية الإيطالية، مساء اليوم السبت، استمرار ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا، إذ تماثل للشفاء 1665 مصابا في ظرف 24 ساعة.ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد إلى 79 ألفا و914 متعافيا.وأضافت الهيئة في بيان، أن وتيرة الوفيات اليومية في انخفاض مستمر، إذ أحصت 474 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد، ليبلغ العدد الإجمالي لضحايا هذ الوباء 28 ألفا و710 حالات وفاة. واوضحت أن لومبارديا بمنطقة ميلانو تبقى الأكثر تضررا من فيروس كورونا، إذ سجلت بها 14 ألفا و189 حالة وفاة، في المقابل بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 26 ألفا و146 متعافيا.وتابعت بأن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة انخفض كذلك بـ39 مريضا في ظرف 24 ساعة، ليبلغ العدد الإجمالي 1539 مريضا.وبينت الهيئة أن حالات العدوى الإيجابية بفيروس كورونا تواصل تراجعها، إذ انخفضت خلال آخر 24 ساعة بـ239 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 209 آلاف و328 حالة.وذكرت أنه تم إجراء مليون و429 ألفا و864 فحصا مخبريا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

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